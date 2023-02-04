В Баку соболезнуют Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи со смертельной автобусной аварией в провинции Афьонкарахисар. Об этом говорится в воскресенье в публикации МИД в Twitter.

"Опечалены известием о том, что 8 человек погибли и 35 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Желаем скорейшего выздоровления раненым...", - говорится в публикации.

Ранее в воскресенье, 5 февраля, сообщалось, что в Турции сошел с трассы и перевернулся пассажирский автобус. Восемь человек погибли, 35 пострадали.