Иран заявил о «десятках тысяч» задержанных на протестах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для «десятков тысяч» иранцев, задержанных в ходе общенациональных антиправительственных протестов, сотрясающих страну с сентября 2022 года. Об этом пишет Associated Press.

Указ стал частью ежегодной программы амнистии, которую проводят перед годовщиной исламской революции 1979 года. Власти страны не уточняли, сколько людей задержали во время демонстраций.

Хаменеи «согласился с помилованием или смягчением приговора десятков тысяч обвиняемых в недавних событиях благодаря 44-й годовщине победы исламской революции и праздникам месяца Раджаб», сообщило государственное информагентство IRNA.