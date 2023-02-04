"Мы влезли в очередное болото, и опять в нем стоим, и непонятно, чего ждем… Ждал от них (властей РФ) совершенно иного результата. Когда этот результат оказался, мягко говоря, печальным, они просто опять застыли и ждут", - цитируют телеграм-каналы Гиркина.

У армии РФ сегодня нет сил ни на разгром ВС Украины, ни на большое наступление, заявил бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

Он призывает к масштабной мобилизации в России. Без этих мер, отметил Стрелков, у России ничего не получится.

"Осенью были предприняты меры, чтобы не потерпеть быстрого поражения, чтобы достичь, по крайней мере, паритета в людях на фронте с противником. Как только этот паритет был достигнут, как только ситуация стабилизировалась, сразу все снова поставили на тормоз в надежде, что все само собой как-нибудь образуется", - заявил Стрелков.

По его словам, рассказы российской пропаганды, что Украина якобы "вот-вот рухнет", не имеют ничего общего с реальностью.

Что касается планов РФ пойти в новое большое наступление в Украине, то Стрелков считает, что это будет огромной ошибкой. "Примерно понимая состояние наших войск… Наши войска могут обороняться, могут локально где-то атаковать. Но лучше им в большое наступление не ходить", - считает Стрелков.