Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в воскресенье раненых в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, говорится в публикации МИД в Twitter.

«Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил наших коллег Васифа Тагиева и Махира Иманова, раненых в результате теракта против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, пожелал им выздоровления», - говорится в публикации.

Также отмечается, что состояние раненых в настоящее время удовлетворительное.

Утром 27 января 2023 года произошла террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший открыл стрельбу из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, двое охранников посольства получили ранения.