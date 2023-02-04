Байрамов навестил раненых при нападении на посольство Азербайджана фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в воскресенье раненых в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, говорится в публикации МИД в Twitter.
«Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил наших коллег Васифа Тагиева и Махира Иманова, раненых в результате теракта против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, пожелал им выздоровления», - говорится в публикации.
Также отмечается, что состояние раненых в настоящее время удовлетворительное.
Утром 27 января 2023 года произошла террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший открыл стрельбу из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, двое охранников посольства получили ранения.
Bu gün, xarici işlər naziri @Bayramov_Jeyhun 27 yanvar 2023-cü il tarixində @AzEmbIran-a qarşı törədilən terror aktı nəticəsində xəsarət almış həmkarlarımız Vasif Tağıyev və Mahir İmanovu ziyarət edib, hazırda vəziyyətləri qənaətbəxş hesab olunan həmkarlarımıza şəfa arzulayıb. pic.twitter.com/199WcbZPAT— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 5, 2023