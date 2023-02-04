Киев отреагировал на заявления экс-премьера Израиля о Путине и Зеленском

«Возникают странные инсайды эксов о «посредничестве»: Путин якобы давал «гарантии не убивать», а «Запад прервал перспективные переговоры». Но все это фикция», – написал Подоляк в Twitter.

Слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об «обещании Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского» не соответствуют действительности, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція. За ru-вторгненням стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання Рф знищити 🇺🇦 та вбивати українців.

Он указал, что за российским вторжением в Украину стоит не «расширение НАТО», гарантии безопасности или санкции, а «желание России уничтожить Украину и убивать украинцев».

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал не верить ни одному обещанию Путина.

Как сообщалось ранее, Нафтали Беннет в интервью израильскому журналисту рассказал, что в начале полномасштабной войны в Украине он добился от Путина обещания - не убивать Зеленского. По словам Беннета, ему также удалось убедить Путина отказаться от идеи «демилитаризации» и «денацификации» Украины, а Зеленского - от вступления Украины в блок НАТО.