Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:05

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян на днях выступила с очередным скандальным заявлением, отметив, что в 2008 году «Россия грузинам все быстро объяснила», а вот с украинцами так не получилось, поскольку страна и крупнее, и сильнее, да и советского оружия там было в разы больше… В целом тратить время на ура-патриотический поток сознания этого околокремлевского персонажа - занятие контрпродуктивное, как сказал бы ее вождь и идейный вдохновитель. Тем не менее в данном случае позволю себе остановиться на ее сопоставлении Грузии с Украиной, поскольку в нем один из секретов военного тупика, в который Россия сама себя загнала.

Почему у Кремля не было плана Б? Многие наблюдатели часто спрашивают: почему у руководства Кремля, как оказалось, не было пресловутого плана Б? Почему никто даже рассматривать не стал вероятность ситуации, при которой «блицкриг по-московски» не сработает? Понятно, что российские «имперцы» с присущей им мегаломанией всерьез Украину не воспринимали, считая, что «хохлы воевать не умеют», что у них вечный бардак, президент-наркоман, нет единоначалия, да и вообще анархия. Все та же Марго Симоньян буквально за пару дней до войны утверждала с выражением глубочайшего презрения на лице, что войну с Украиной Россия выиграет за несколько дней. «Ну, да что с ними воевать, господи! – недоумевала она, кокетливо подергивая плечиком в прямом телеэфире. — Это же Украина!..» Но даже если в этих произвольных, взятых, что называется, с потолка оценках все было корректно и фактически обоснованно, не допускать, пусть даже теоретически, мысли о том, что индустриально развитая 42-миллионная страна вполне может оказать достойное сопротивление – это просто верх легкомыслия, который не имеет внятного объяснения.

Но это с точки зрения здравого смысла и логики. А вот если принять во внимание, что те или иные действия российское руководство планирует исходя только из собственных представлений о жизни, то многое становится понятным. Именно в этом контексте слова Маргариты Симоньян – это ключ, позволяющий приоткрыть одну из кремлевских дверей и понять, почему в этом обиталище небожителей и властителей дум никто даже мысли не допускал, что им может понадобиться план Б. Гордыня, самый страшный библейский грех, сыграла с Россией поистине коварную шутку с тяжелейшими и, возможно, необратимыми последствиями. А произросла эта гордыня из череды военных побед России, одержанных как минимум за последние 25 лет. Итак, за обозначенный исторический период Россия провела немало войн, в которых одерживала безоговорочные победы. То есть, выражаясь отшлифованным в Краснодаре русским языком Марго Симоньян, россиянам везде, где они хотели, без проблем удавалось «все объяснить». Есть такое понятие - синдром проигравшего. Это когда человек, отдельно взятый коллектив или даже целая страна постоянно проигрывают, когда поражения становятся нормой, привычкой и в какой-то момент начинает казаться, что достижение победы невозможно, как говорят айтишники, по умолчанию. Что в такой ситуации делают умные люди, сплоченные коллективы или продвинутые нации? Они находят злости и отчаянию, накопившимся вследствие хронических поражений, более конструктивное применение. И добиваются в конечном итоге больших успехов. Как, например, это сделали Япония и Германия после Второй мировой войны.

Но есть и «синдром победителя», ставший своего рода проклятием для постсоветской России. Это когда ты постоянно побеждаешь, достигаешь намеченных целей, никто и ничто не может тебя остановить, и, в конце концов, победа становится нормой мировосприятия социума и его вождей. В такой ситуации человека или страну даже теоретически не посещает мысль о возможности поражения, самолюбование и уверенность в абсолютной безнаказанности — это и есть первые признаки опасного, хронического заболевания, которое психоневрологи квалифицируют как «потеря адекватного восприятия мира». Ну и как осложнение, рождается маниакально-депрессивный лозунг «Можем повторить!», который с упоением повторяют десятки миллионов россиян. Точнее, повторяли до недавнего времени. Патологическая проблема нынешнего российского руководства заключается в его изначальной неспособности анализировать и делать объективные выводы из того, что в Кремле считают успехом. В противном случае они бы наверняка додумались, что одержанных Россией военных побед было действительно немало, вот только хотя бы одного более или менее адекватного противника у нее за четверть века не было. Симоньян права – грузинам русские действительно очень быстро все объяснили. Эта армянская уроженка Кубани, стремящаяся быть русской патриоткой даже больше, чем патологический социопат и упертый сталинист Александр Проханов, могла бы продолжить список жертв российских «объяснений» - чеченцев, сирийцев, африканцев, ливийцев… Впрочем, не имперское это дело – признаваться, пусть даже наедине с собой, что ни одна из противоборствующей стороны даже на пушечный выстрел не могла приблизиться к России по своему экономическому, военному и, главное, демографическому потенциалу. Чеченцев в конце 90-х годов было всего около миллиона, то есть в 143 раза меньше, чем россиян. Воевать при такой демографической диспропорции вообще бессмысленно. Но чеченцы, находившиеся в тот период на пике национальной пассионарности, воевали. Да так, что русские по сей день не рискуют с ними связываться. Хотя, по сути своей, вторая чеченская была игрой в одни ворота – ее просто забросали бомбами и ракетами, превратив Грозный в город-призрак. То есть делали с Чечней и чеченцами то же самое, что и сейчас с Украиной. Правда, при гробовом молчании международного сообщества, да еще и в боевых условиях, когда у чеченцев не было оружия тяжелее, чем гранатометы…

Затем была Грузия, которая «все поняла» за три дня. Ее население на тот момент составляло 3,7 миллиона человек, то есть меньше, чем России почти в 40 раз и Украины - в 12. При территории в 70 000 квадратных километров, тогда как площадь Украины – шестьсот тысяч. Еще парочка цифр: на сегодняшний день численность вооруженных сил Украины составляет около 800 000 человек. Если завтра в случае войны с Россией Грузия, как и Украина сегодня, проявит социальное единство, сплоченность нации и готовность воевать до последнего патрона, она в лучшем случае сможет поставить под ружье около 70 тысяч человек. Для России – это на один зуб, смешно даже говорить о том, что таким мизерным количеством штыков русских можно напугать или тем более остановить… Затем военный триумф России состоялся в Сирии, где российской армии за короткий срок удалось полностью, за исключением мятежной провинции Идлиб, вернуть страну под контроль диктаторского режима Башара Асада. Ценой уничтожения крупных городов, таких как контролируемые оппозицией районы Дамаска, Алеппо, Хомса… Modus operandi и в Сирии не отличался от чеченских «наработок» - ковровые бомбардировки против повстанцев, вооруженных легким стрелковым оружием. Мне могут возразить, что Сирия – страна немаленькая, больше Грузии и Чечни вместе взятых. Но это, так сказать, теоретическая география. До войны в Сирии жили 22 миллиона человек, но во время гражданской войны они были разведены по разные стороны баррикад - как минимум 3,5 миллиона алавитов были на стороне Асада, несколько миллионов курдов и христиан занимали нейтральную позицию, плюс несколько миллионов беженцев, отправившихся в поисках спокойствия в Турцию и страны Европы…