Министр обороны Украины о «своей отставке»: «Ни один чиновник не вечен в кресле»

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал данные украинских журналистов, что его в ближайшее время могут отправить в отставку.

"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский в соответствии с Конституцией, - сказал Резников, которого цитируют украинские СМИ. - Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения".

В воскресенье украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что уже на следующей неделе президент Зеленский может уволить Резникова c должности министра обороны. Согласно неподтвержденным данным журналистов, на его место может быть назначен нынешний глава Главного управления военной разведки Кирилл Буданов.