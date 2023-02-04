Что пообещал Путин экс-премьеру Израиля

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что во время одного из звонков российскому президенту Владимиру Путину он сообщил, что собирается в рамках гуманитарной помощи открыть в украинском городе Львов военный госпиталь. В ответ лидер РФ пообещал не взрывать медучреждение. Об этом Беннет сказал во время интервью израильскому журналисту.

"В ответ Путин сказал: "Если вы мне пообещаете, что не будете использовать госпиталь как укрытие для солдат или оружия, если не будете использовать его в военных целях, то без проблем. Перешлите мне координаты, и я позабочусь о том, чтобы его не взрывали", - приводит Страна.ua слова Беннета.

Израильский полевой госпиталь "Блестящая звезда" развернули в одном из районов Львовской области в конце марта 2022 года. Об ударах по этому объекту не сообщалось, отмечает издание.