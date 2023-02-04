Арабские и западные страны закрывают посольства в Афганистане

Власти нескольких арабских и западных стран приняли решение о закрытии своих диппредставительств в столице Афганистана Кабуле. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным источников, причиной такого решения стали "угрозы в сфере безопасности". Какие именно страны решили приостановить работу своих посольств в Кабуле, не уточняется.

Ранее в воскресенье афганские СМИ проинформировали, что сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства. Причинами этого решения могли стать как запрет сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности, наложенный "Талибан", так и соображения безопасности. Саудовская сторона пока не комментировала эту информацию. В то же время МИД Пакистана опроверг появившиеся в СМИ сообщения об эвакуации своих дипломатов из Афганистана.