Россия хочет создать более быстрый беспилотник, чем «Шахед», чтобы создать Украине новые проблемы. Производить их, по плану Москвы, будет Иран, но уже на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

Фабрика дронов, предположительно, будет находиться в городе Елабуга (1 100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов. В начале января иранская делегация высокого уровня прибыла в Россию, чтобы посетить место, где планируется построить завод.

По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности.