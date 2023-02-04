«Нарушение суверенитета»: в США заговорили о санкциях против Китая

Министр транспорта США Пит Буттеджадж допустил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина после инцидента с китайским аэростатом.

В эфире CNN он указал, что в США ясно заявили, что это «неприемлемое» нарушение американского суверенитета.

Накануне военные США по указанию президента Джо Байдена сбили китайский аэростат около побережья Южной Каролины. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что американские власти зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». В Пекине отмечали, что это китайский аэростат и его назначение носит гражданский характер.