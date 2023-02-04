Самолет Buta Airways не смог приземлиться в Стамбуле

Капитан самолета, выполнявшего рейс J2 9105 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в Анкаре из-за сильного снегопада в аэропорту назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Buta Airways.

Самолет приземлился в международном аэропорту Эсенбога (Анкара) в 20:50 по бакинскому времени. Вылет в Стамбул состоится по мере улучшения погодных условий.

В пресс-службе советуют для дополнительных вопросов написать в колл-центр авиакомпании на WhatsApp номер +99470 437 40 86 или на электронную почту [email protected]