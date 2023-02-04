«Я все еще русский»: Депардье отличился новым заявлением

Известный французский актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство России, назвал войну «большой чепухой» и «безумием людей». Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайте немецкого издания Augsburger Allgemeine Zeitung.

На вопрос, изменило ли вторжение России в Украину его отношение к России, Депардье ответил, что для него ничего не изменилось: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры».

При этом он признался, что старается избегать разговоров на подобные темы.

В ответ на уточнение, что ранее он назвал российскую агрессию «братоубийственной войной», Депардье заявил, что не любит смешивать политику и актерское мастерство: «Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу. Война - это большая чепуха».