Во второй день соревнований Мурад Фатиев (90 кг) стал серебряным призером, а Зелим Коцоев (100 кг) – бронзовым.

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на турнире «Большого шлема» в Париже с тремя медалями.

Фатиев прошел соперников из Казахстана, Габона, Франции, Нидерландов и Грузии, но в финале уступил еще одному представителю Нидерландов, чемпиону мира 2019 года Ноэлю Ван Т Энду.

Коцоев одолел дзюдоистов из Франции и Турции, но проиграл спортсмену, выступающему под флагом ОАЭ. В утешительной сетке Зелим начал с победы над узбекским спортсменом, а в схватке за бронзу взял верх над прошлогодним победителем парижского «Большого шлема» Тома Никифоровым.

Напомним, вчера Балабей Агаев в весовой категории до 60 кг стал победителем турнира, победив в финале на глазах у французской публики местного спортсмена Седрика Револя.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала в Париже золото, серебро и бронзу. Нашу страну на турнире представляли девять спортсменов.