В Иране разрушили могилу азербайджанского поэта

В Иране в городе Хорасан неизвестные лица разрушили могилу азербайджанского поэта XIII века Иззеддина Гасаноглу. Об этом сообщил в соцсети ученый-фольклорист, руководитель отдела по связям с зарубежными странами Института фольклора НАНА Али Шамиль.

«...Прислали фотографию могилы Гасаноглу в разрушенном состоянии. Хотелось бы, чтобы наша интеллигенция, официальные круги высказали свое отношение к этому вопросу», - отметил он.

Шамиль добавил, что могила поэта была восстановлена в прошлом году.