Экс-премьер Мусави призвал к «фундаментальным переменам» в Иране

"Иран и иранцы нуждаются в фундаментальных переменах и готовы к ним", - написал политик в заявлении, опубликованном на его сайте и распространенном местными СМИ в воскресенье, 5 февраля. Его слова цитирует Deutsche Welle.

Бывший глава правительства Ирана, один из наиболее значимых политиков-реформаторов Мир-Хосейн Мусави призвал к "фундаментальным переменам", которые должны стать следствием многомесячных протестов против властей ИРИ в Тегеране.

По словам Мусави, в основе протестов, вызванных смертью Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в середине сентября 2022 года, лежат "взаимосвязанные кризисы". Это "экономический, экологический, социальный, легитимный, культурный и медийный кризисы", указывает он.

Мусави считает нынешнюю "структуру" иранской власти "несостоятельной" и предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. Как и во время исламской революции 1979 года, народ имеет "право на фундаментальные пересмотры, чтобы проложить... путь к свободе, справедливости, демократии и развитию" Ирана, заявил Мусави.

81-летний политик был одним из ближайших доверенных лиц первого высшего руководителя Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 годы возглавлял правительство страны. После упразднения поста премьер-министра страны на 20 лет ушел из политики, но в 2009 году вернулся и боролся на выборах против консервативного политика Махмуда Ахмадинежада. Выборы Мусави проиграл, после чего неоднократно заявлял о фальсификации результатов. По данным AFP, он 12 лет находился под домашним арестом, хотя никакие официальные обвинения ему предъявлены не были.