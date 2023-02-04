Шесть голов в двух матчах азербайджанской Премьер-лиги Забивали бразильцы, грек, бельгиец и грузин; ВИДЕО
Сегодня были сыграны еще два матча 21-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Игровой день начался встречей в Зиря, где местная команда принимала «Габалу». Игра завершилась вничью 2:2.
На 2-й минуте бразилец Рафаэль Утциг вывел гостей вперед. На 15-й минуте грек Дмитриос Чантакиас восстановил равновесие. Спустя несколько минут после этого футболист «Зиря» Рагим Садыхов не реализовал пенальти.
На 57-й минуте бельгиец Лорис Броньо сделал счет 2:1 в пользу команды Рашада Садыхова. Но удержать победу «Зиря» не удалось. На 78-й минуте бразилец Фелипе Сантос принес габалинцам ничью.
Ну а во втором матче дня «Нефтчи» на «Баксель Арене» принимал «Сумгаит» и победил 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме. На 54-й минуте отличился грузинский защитник бакинцев Соломон Кверквелия, а спустя десять минут – новичок «Нефтчи» из Бразилии Матеус Салданья.
Напомним, что вчера в первом матче тура «Кяпяз» в Гяндже неожиданно смог отобрать очки у «Карабаха» - 1:1.
Завтра будут сыграны еще две встречи: «Шамахы» - «Туран-Товуз» (14:00), «Сабах» - «Сабаил» (18:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 57 очков (21 матч)
2. «Сабах» - 49 (20)
3. «Нефтчи» - 44 (21)
4. «Зиря» - 32 (21)
5. «Габала» - 27 (21)
6. «Туран-Товуз» - 17 (20)
7. «Шамахы» - 16 (20)
8. «Сумгаит» - 15 (21)
9. «Кяпяз» - 14 (21)
10. «Сабаил» - 13 (20).