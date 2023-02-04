Сегодня были сыграны еще два матча 21-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Игровой день начался встречей в Зиря, где местная команда принимала «Габалу». Игра завершилась вничью 2:2.

На 2-й минуте бразилец Рафаэль Утциг вывел гостей вперед. На 15-й минуте грек Дмитриос Чантакиас восстановил равновесие. Спустя несколько минут после этого футболист «Зиря» Рагим Садыхов не реализовал пенальти.

На 57-й минуте бельгиец Лорис Броньо сделал счет 2:1 в пользу команды Рашада Садыхова. Но удержать победу «Зиря» не удалось. На 78-й минуте бразилец Фелипе Сантос принес габалинцам ничью.