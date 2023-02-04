Польша отгородится от России 200-километровым электрозабором

Строительство электронного барьера, оснащенного датчиками и камерами, на границе с Россией должно начаться в марте, заявила пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская. Об этом передает Polskie Radio.

Михальская добавила, что подрядчик в настоящее время готовит проект строительства забора, чтобы представить его ведомству. Общая протяженность заграждения составит 200 километров.

Она добавила, что датчики, которые установят на заграждении, будут реагировать только на людей и «реальные попытки пересечь границу», а не на животных.