На Западе продолжаются антитурецкие провокации

Статья о Турции и ее президенте Реджепе Тайипе Эрдогане в британской газете The Guardian неприемлема и "является бредом аморального репортера". Такое заявление сделал заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш на своей странице в Twitter.

"Статья, опубликованная в The Guardian о нашей стране и нашем президенте, - это бред охваченного ненавистью аморального "репортера"-провокатора, который нарушает принципы журналистики и дипломатии. Мы решительно осуждаем и отвергаем эти антидемократические заявления и призывы, появившиеся в The Guardian после The Economist, Stern, Bloomberg и Foreign Policy. Это неприемлемо", - написал он.

Куртулмуш отметил, что "Турция все делает правильно, раз на нее нападают с этим двуличным подходом из Европы и с Запада, которые охвачены антиисламскими настроениями и используют язык террористических организаций". "Продолжайте бояться Турцию", - отметил он.

В воскресенье в The Guardian вышла статья обозревателя Саймона Тисдаля о Турции и Эрдогане. В ней высказывалась идея, что турецкий лидер перестал быть другом Запада и НАТО, заинтересован в расколе альянса и, возможно, заслуживает того, чтобы понести наказание за свои действия.