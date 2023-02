На Западе продолжаются антитурецкие провокации

Статья о Турции и ее президенте Реджепе Тайипе Эрдогане в британской газете The Guardian неприемлема и "является бредом аморального репортера". Такое заявление сделал заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш на своей странице в Twitter.

The Guardian’da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi “muhabir”in hezeyanlarıdır.

"Статья, опубликованная в The Guardian о нашей стране и нашем президенте, - это бред охваченного ненавистью аморального "репортера"-провокатора, который нарушает принципы журналистики и дипломатии. Мы решительно осуждаем и отвергаем эти антидемократические заявления и призывы, появившиеся в The Guardian после The Economist, Stern, Bloomberg и Foreign Policy. Это неприемлемо", - написал он.