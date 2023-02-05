Киев получил «очень надежные данные разведки о намерениях» России начать новое полномасштабное наступление, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.

По его словам, атака может произойти в течение 10 дней. Эксперты называют вероятным местом нового наступления западную часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман.

По сведениям местных чиновников и западных аналитиков, Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель. В то же время Москва наращивает силы на юге Донецкой области, указывает газета.