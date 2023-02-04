Эрдоган: закрывшим консульства в Стамбуле странам поставили ультиматум

Кабинет Министров Турции намерен в понедельник принять решение о том, какие ответные меры нужно принять в контексте ситуации с закрытием консульств западных стран. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, 5 февраля, во время общения с молодежью в городе Айдын. Об этом сообщает ТRТ Haber.

"Наш министр иностранных дел ранее вызвал всех послов этих стран. Им был предъявлен ультиматум, что или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. В понедельник у нас заседание Кабинета Министров. Там мы примем необходимые решения", - сказал Эрдоган.

На минувшей неделе генконсульства западных стран в Стамбуле приостановили работу после заявления посольства США в Анкаре о готовящихся терактах на территории республики. После этого в МИД Турции были вызваны главы дипмиссий, в том числе государств, приостановивших работу своих генконсульств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Швеции). В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безопасность всех дипучреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений. Там также отметили, что службы безопасности Турции не получали никаких требующихся в таких случаях уведомлений об угрозах от закрывших консульства стран.