Зеленский обратился к украинцам: идут жестокие бои, мы должны выстоять

В Донецкой области идут ожесточенные бои, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

По словам президента, которые приводят украинские СМИ, есть много информации, что россияне хотят сделать в феврале "что-то символическое" (речь идет о годовщине вторжения России в Украину - 24 февраля).

"Отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело на Донетчине - ожесточенные бои. Но, как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал увеличивать давление на Россию. "У нас нет другой альтернативы, кроме как защититься и победить", - сказал Зеленский.