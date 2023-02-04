Эрдоган: Запад пытается повлиять на выборы в Турции

Страны Запада пытаются повлиять на президентские и парламентские выборы в Турции, которые должны пройти 14 мая, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 февраля, во время общения с молодежью в городе Айдын. Слова турецкого президента приводит TRT.

"Мировые державы от Европы до Америки прилагают активные усилия, чтобы оказать влияние на выборы 14 мая. Против меня с этой целью проводится подлая кампания. И инциденты со сжиганием Корана - это все о том же", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что "западные СМИ много пишут, насколько выборы в Турции важны для всей мировой политики", поэтому прилагают "активные усилия по оказанию влияния на голосование и общественное мнение, за чем в Турции внимательно следят".