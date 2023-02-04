Политолог Григорян: для Запада Армения не представляет стратегической ценности

По словам эксперта, «в условиях противостояния России и ЕС их отношения превратились в игру с нулевой суммой, Москва ревностнее относится к действиям Запада, подозревая его в желании вывести РФ из региона Южного Кавказа».

Несмотря на резкую реакцию Москвы в отношении миссии Евросоюза в Армении, Россия может быть заинтересована в ней, сказал в интервью армянским СМИ профессор американского университета Лихай, политолог Арман Григорян.

Но, несмотря на такую реакцию, Россия также заинтересована в развертывании европейской миссии. По мнению Григоряна, России трудно в одиночку «сдерживать некоторые действия Азербайджана».

Армянский эксперт указал, что миссия ЕС ограничена в своих функциях и было бы преувеличением считать, что это может нанести серьезный удар по стратегическим интересам России.

Григорян полагает, что если Армения перечеркнет союзнические отношения с Россией и попытается вывести российскую базу из Гюмри с целью изменить стратегическую ориентацию, то это, по его оценке, может привести к более жесткой реакции со стороны Москвы. «У властей Армении нет четкой, последовательной позиции или принятого решения. Кажется, что они ситуативно то бегут в Москву подписывают бумагу, то отправляются на Запад и дают некие обещания».

Он считает, что для Запада «Армения не представляет такой стратегической ценности, чтобы выходить против Турции или Азербайджана...»

По мнению армянского политолога, Россия защитит интересы Армении столько, сколько эти интересы позволяют: «Мы должны понять интересы России, понять, в каких вопросах можем ожидать поддержки от Москвы, а в каких нет. Нужно также понять, есть ли альтернативы, и чем они опасны».