Перестановки в украинской власти

Министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на другую государственную должность, заявил в воскресенье Давид Арахамия, представитель партии «Слуга народа», к которой принадлежит президент Украины Владимир Зеленский.



По словам Арахамии, Министерство обороны страны возглавит Кирилл Буданов, глава военной разведки ГУР. При этом он не сказал, когда будет официально оформлен этот шаг.



«Война диктует изменения в кадровой политике, – заявил Арахамия в соцсетях. – Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это то, что происходит сейчас и будет происходить в будущем... Враг готовится к наступлению. Мы готовимся защитить себя и вернуть то, что нам принадлежит».

Ранее украинские СМИ сообщали, что Резникова рассматривают на позицию министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Руководителем МВД назначат действующего и.о. Игоря Клименко, главой СБУ - действующего и.о. главы Василия Малюка.