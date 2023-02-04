Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:25

Очередная сенсация в добропорядочном и законопослушном европейском семействе - финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики», как минимум с 2016 года, «работала» с целым рядом политиков Старого Света, добиваясь через них отмены санкций Евросоюза, наложенных на Россию после аннексии Крыма, а также привлекая их к участию в незаконных выборах на аннексированной территории Украины. Судя по электронной переписке, которую взломали украинские хакеры, именующие себя «КиберХунтой», медиатехнолог Саргис Мирзаханян сформировал группу аналитиков, журналистов и политтехнологов, которые активно продвигали за рубежом интересы Кремля.

Деньги на легитимизацию аннексии Крыма и раскол Украины Из электронных писем Саргиса Мирзаханяна, работавшего парламентским помощником у одного из депутатов российской Госдумы, стало известно, что его команда, проплачивавшая ультраправым западным активистам каждую публикацию прокремлевских статей во влиятельных европейских СМИ, также организовывала для европейских политиков и бизнесменов «ознакомительные» поездки в Крым. При этом оплату дороги, проживания и прочих расходов, связанных с пребыванием европейских гостей, брали на себя различные российские компании, финансируемые государством. Отдельным списком проходили высокопоставленные представители Евросоюза, которых приглашали в Россию в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах. Выясняется также, что лоббисты «Международного агентства актуальной политики» предлагали дружественным европейским политикам деньги в обмен на помощь в продвижении пророссийских инициатив, сосредоточенных, главным образом, на легитимизации российской аннексии Крыма. Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil. Ведущая британская газета The Times написала в связи с этими расследованиями, что данные из электронной почты Мирзаханяна, взломанной украинскими хакерами, доказывают, что Кремль также платил различным группировкам и отдельным лицам, за их готовность способствовать изнутри расколу Украины.

Козловы в схеме Мирзаханяна В частности, журналисты Центра OCCRP обнаружили в переписке Саргиса Мирзаханяна проект отмены санкций Евросоюза против России для Республики Кипр, в котором они описываются, как «фундаментально противоречащие нормам международного права», а также подчеркивается экономический ущерб, нанесенный Кипру разрывом торгово-экономических связей с Россией. Характерно, что этот проект оказался, по сути, идентичным окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL («Прогрессивная партия трудового народа Кипра», одна из двух ведущих партий страны – ред.). Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении получение кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году. Известно, что именно по этой схеме Сергей и Дмитрий Козловы получили в 2013 и 2014 годах гражданство Кипра. Выясняется, что Козлов-младший был посредником между лоббистской группой Мирзаханяна и, как минимум, одним высокопоставленным кипрским политиком, который, вероятно, сыграл важную роль в создании политической партии под названием Ego o Politis, больше известной на Кипре, как «Русская партия». За месяц до её регистрации помощник Мирзаханяна переслал ему электронное письмо от Дмитрия Козлова, в котором тот рассказал, что «встречался по этой теме с рядом российских депутатов, которые нас поддерживают», и что глава МИД России Лавров тоже «дал свое благословение».

Андрос Киприану, лидер партии Ego o Politis, рассказал в интервью OCCRP, что Дмитрий Козлов настоял на его встрече с сопредседателем бизнес-группы «Деловая Россия» Андреем Назаровым. Также во время визита в Москву у Киприану была встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а в коридоре МИДа Киприану и Козлов встретились с Леонидом Слуцким (с 5 октября 2016 года – Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам – ред.). Помимо Кипра, группа Мирзаханяна разрабатывала антисанкционные инициативы для структур и общественно-политических деятелей Италии, Греции, Латвии, Австрии и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы – ред.) «Получилась бомба!» В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных PR-проектов России для Латвии, Греции и даже ПАСЕ, хотя никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты, в них не было. Согласно данным из переписки Мирзаханяна, представители правых партий Паоло Тозато из итальянской «Лиги Севера» и Йоханнес Хюбнер из «Австрийской партии свободы» должны были внести в свои законодательные органы резолюции об отмене санкций против России. У каждого из этих проектов был бюджет в 20.000 евро + зарезервированные еще 15.000 евро для каждого из двух парламентариев «в случае успешного голосования». В одном из своих писем Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию «по ценнику за проголосованное». В результате, Тозато и Хюбнер представили соответствующие проекты в парламентах Италии и Австрии.

В 2016 году организация Мирзаханяна работала с депутатом Стефано Вальдегамбери, представлявшим в законодательном собрании Италии региональный парламент Венето, ставший впоследствии первым регионом на территории Евросоюза, принявшим резолюцию об отмене санкций против России. «Получилась бомба! – отреагировал на это известие Мирзаханян в одном из свих электронных писем. - С точки зрения медийности, это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом!..» Отметим, что, вслед за Венето, резолюции о признании Крыма частью Российской Федерации приняли региональные советы Лигурии и Ломбардии. За деньги на выборы в Крым Деятельность лоббистской группы Мирзаханяна распространялась также на обеспечение «явки» европейских политиков на ежегодный Ялтинский международный экономический форум (проводился с 2016 по 2019 гг. – ред.), которая полностью оплачивалась российской стороной. В переписке Мирзаханяна фигурирует список из девяти приглашенных в Ялту европейских политиков, представлявших Австрию, Германию, Италию, Чехию и Польшу, а также их гонорары на общую сумму 21.500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходили за рамки компенсации расходов, поскольку транспортные издержки обсуждали отдельно. На Ялтинский форум ездил и Стефано Вальдегамбери, привозивший с собой соотечественников из числа крупных бизнесменов. В частности, в состав итальянской делегации входил генеральный директор итальянского сталелитейного гиганта Scandiuzzi. В переписке Мирзаханяна упоминается проект соглашения, в рамках которого концерн Scandiuzzi соглашался продать оборудование в Россию и Иран через неназванную компанию-посредника, которой будет выплачено комиссионное вознаграждение.