Мощное землетрясение в Турции: погибшие и разрушения

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.

Как сообщает ВВС, землетрясение ощущалось в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.