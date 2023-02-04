Мощное землетрясение в Турции: погибшие и разрушения

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп.

Как сообщает ВВС, землетрясение ощущалось в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.

Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.

В турецком городе Шанлыурфа обрушились 16 домов, под завалами остаются люди, сообщил мэр.

Эрдоган заявил, что МВД, минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения.

Глава МВД Турции сообщил, что в стране объявили самый высокий уровень тревоги.

17-этажный дом обрушился в турецком городе Адана в результате землетрясения, сообщил мэр.

Губернатор провинции Османийе сообщил о гибели 5 человек и обрушении 34 зданий.

12 человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, 5 – в провинции Османийе, сообщают турецкие власти.