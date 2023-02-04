Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции, сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат, крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих местах братской Турции.

В этот трудный момент выражаю готовность оказать любую помощь, в связи с трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!» - говорится в послании Алиева.

*** 09:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.