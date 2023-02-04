По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС (первоначально 370 человек), которые примут участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, в ближайшие часы на специальном самолете отправятся в аэропорт города Адана.

Также готовится второй самолет, который доставит на место происшествия палатки, постельное белье, медикаменты и другие необходимые средства для оказания первой помощи. Он вылетит в ближайшее время.