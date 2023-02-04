В ближайшие часы МЧС направит первый самолет в Турцию ОБНОВЛЕНО
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС (первоначально 370 человек), которые примут участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, в ближайшие часы на специальном самолете отправятся в аэропорт города Адана.
Также готовится второй самолет, который доставит на место происшествия палатки, постельное белье, медикаменты и другие необходимые средства для оказания первой помощи. Он вылетит в ближайшее время.
*** 10:02
Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну спасательных сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предварительно в составе 370 человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.