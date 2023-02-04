Число жертв землетрясения в Сирии достигло 237 обновлено; добавлено видео
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 237.
Об этом сообщил канал Al Ekhbariya со ссылкой на сведения, поступившие из Минздрава Сирии.
Число пострадавших увеличилось за последние часы до 600.
Как подчеркнул помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия, «это еще не окончательные цифры, и число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ».
По его информации, на данный момент поступили данные о 59 погибших в Алеппо, 51 в Латакии и 7 - в Хаме.
«Реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны, - заявил Думейрия. - В Алеппо, Латакию и Хаму направлены бригады врачей, кареты скорой помощи и лекарственные препараты из других районов».
В свою очередь, Министерство транспорта Сирии сообщило о приостановке железнодорожного сообщения в северных регионах страны.
«Движение поездов остановлено в качестве меры предосторожности, учитывая возможное повреждение путей и мостовых конструкций», - говорится в заявлении ведомства, переданном агентством.
В нем указывается, что ремонтные бригады в провинции Алеппо и Латакия ведут сейчас проверку состояния железнодорожного полотна и мостов.
По сведениям телеканала Al Hadath, десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в неподконтрольных Дамаску районах Сирии не поступает.
*** 10:10
Число погибших в Сирии в результате землетрясения превысило 100 человек.
Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.
Число пострадавших, которых удалось извлечь из-под обломков, достигло 400.
Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем.