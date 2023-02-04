Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 237.

Об этом сообщил канал Al Ekhbariya со ссылкой на сведения, поступившие из Минздрава Сирии.

Число пострадавших увеличилось за последние часы до 600.

Как подчеркнул помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия, «это еще не окончательные цифры, и число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ».

По его информации, на данный момент поступили данные о 59 погибших в Алеппо, 51 в Латакии и 7 - в Хаме.

«Реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны, - заявил Думейрия. - В Алеппо, Латакию и Хаму направлены бригады врачей, кареты скорой помощи и лекарственные препараты из других районов».