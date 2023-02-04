В Турции произошел взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе произошел в южной турецкой провинции Хатай после крупного землетрясения на юго-востоке страны.

Об этом сообщило агентство «Ихляс».

Оно передало кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода, который проложен через местное село Топбогазы.

Между двумя очагами возгорания порядка 3 км.

Отмечается, что взрывы и пожары начались после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.