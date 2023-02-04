Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на дороге Лачин – Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается уже 57-й день.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции.