Акция на дороге Лачин – Ханкенди: экологи настойчивы в своих требованиях фото
Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на дороге Лачин – Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается уже 57-й день.
Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции.
Утром активисты исполнили государственный гимн Азербайджана.
Отметим, что участники акции держат в руках плакаты с требованием прекращения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых в Карабахе и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках: «Азербайджан не дремлет, отстаивает свое богатство!», «Стоп экоцид!» и др.