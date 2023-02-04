Включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп обрушилась в результате землетрясения магнитудой 7,4.

Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить.

Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков.

Под завалами еще могут находиться десятки людей, сообщает TRT Haber.

Крепость датируется II веком нашей эры, ее построили римляне.