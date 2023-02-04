Историческая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения ВИДЕО
Включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп обрушилась в результате землетрясения магнитудой 7,4.
Об этом сообщила газета Yeni Şafak.
По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить.
Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков.
Под завалами еще могут находиться десятки людей, сообщает TRT Haber.
Крепость датируется II веком нашей эры, ее построили римляне.