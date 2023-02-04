В посольстве Азербайджана в Турции создана горячая линия
В связи с произошедшим в Турции сильным землетрясением в посольстве Азербайджана в Анкаре создана горячая линия.
Как говорится в сообщении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел, граждане Азербайджана, пострадавшие от землетрясения в Кахраманмараше и прилегающих провинциях, могут обращаться в посольство АР в Турции по телефону горячей линии: +905325776168.
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