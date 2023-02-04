Байрамов позвонил Чавушоглу

В ходе телефонного разговора Байрамов передал свои соболезнования семьям погибших в результате сильного землетрясения в Кахраманмараше, Газиантепе и других южных регионах Турции, а также правительству и народу Турции.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать всяческое содействие в направлении ликвидации последствий землетрясения.

«На основании распоряжения президента Азербайджана силы быстрого реагирования (Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана – ред.) в составе 370 человек в ближайшие часы отправятся в братскую Турцию для участия в поисково-спасательных операциях», - сказал Байрамов.

Глава МИД Турции выразил благодарность за солидарность и поддержку.