Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов

Kapital Bank в очередной раз проводит для своих клиентов, взявших кредит наличными, стимулирующую лотерею Kreditini biz ödəyək («Оплатим ваш кредит»). Согласно условиям лотереи, заемщики, оформившие кредит в Kapital Bank с 6 февраля по 29 марта 2023 года через онлайн-каналы, автоматически становятся участниками лотереи и получают шанс стать победителями.

В ходе тиражей, которые пройдут 3 марта и 5 апреля 2023 года, банк оплатит 23 клиентам ежемесячный платеж по кредиту (до 500 AZN). Во втором тираже, который состоится 5 апреля, и в котором примут участие все участники и даже победители обоих тиражей, Kapital Bank также погасит 3 клиентам всю сумму кредита (до 10 000 AZN).

Победители будут определены 3 марта и 5 апреля 2023 года в 11:00 в офисе Birstudio (г. Баку, ул. Джафара Джаббарлы, 44) в присутствии членов тиражной комиссии случайным образом с помощью специальной компьютерной программы. Розыгрыши будут транслироваться в прямом эфире на странице банка в Facebook.

Следует отметить, что каждый, кто получает зарплату на карту Kapital Bank или карту любого другого банка, может взять кредит наличными до 30 тыс. манатов на срок до 59 месяцев. Ставка по кредиту наличными начинается от 13% годовых, а комиссия за обналичивание составляет 0%. Для подачи заявки на кредит можно воспользоваться сайтом https://www.kapitalbank.az или цифровым банком Birbank, отправить 1 на короткий номер 8196 либо написать на страницы банка в социальных сетях. Для более подробной информации о лотерее и условиях кредита перейдите по ссылке: https://kbl.az/kbgtkl.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 535. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.