Зеленский готов оказать помощь Турции
Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции.
«Выражаю соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции, желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Мы всегда рядом с народом Турции. Готовы оказать необходимую помощь в устранении последствий стихийного бедствия», - говорится в публикации.
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