Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил вице-президенту Турции Фуату Октаю письмо соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

В письме выражены глубокие соболезнования семьям и близким погибших в трагедии, братскому народу Турции, а также переданы пожелания выздоровления раненым и пострадавшим.

В то же время было подчеркнуто, что согласно поручению президента Азербайджана в целях ликвидации последствий стихийного бедствия были предприняты неотложные меры по оказанию незамедлительной помощи пострадавшему от землетрясения региону братской Турции.