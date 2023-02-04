Три аэропорта Турции прекратили обслуживание рейсов ОБНОВЛЕНО

Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа прекратили обслуживание гражданских рейсов.

Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Он также подтвердил, что аэропорт Хатая закрыт.

*** 11:10

Землетрясение магнитудой 7,4 разрушило единственную взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта в провинции Хатай на юго-востоке Турции.

Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По его данным, ВПП полностью разрушена.

Воздушная гавань не способна принимать самолеты.