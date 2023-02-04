Американский институт о готовности Путина к ядерному удару

Президент России Владимир Путин неоднократно ставил высокие цели, призывая свое правительство и вооруженные силы к их достижению, но воздерживаясь от принятия дорогостоящих решений, которые требует затяжная война. Глава Кремля не готов идти на риски из-за угрозы потерять свой статус, поэтому маловероятно, что он готов применить ядерное оружие, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и крупной войне.

Однако сам Путин продолжает придерживаться той же модели сдержанного принятия решений.

Кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он реально должен был провести перед началом вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Путин явно медлит с объявлением о второй волне мобилизации, при этом американские и западные официальные лица отмечают, что глава Кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации из-за опасений по поводу крайней непопулярности первой волны.

Сообщается, что Путин дополнительно проводит опросы, чтобы оценить, как россияне воспринимают мобилизацию. ISW также наблюдал противоречивые сообщения от представителей Государственной Думы России и представителей Кремля относительно изменений в мобилизационных и призывных протоколах, что, возможно, указывает на то, что Путин приказал подготовить эти положения, но не хочет объявлять о них общественности.

По мнению экспертов, Путин полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику.

Путин позволяет, а иногда и способствовал критике российскими блогерами Минобороны России, чтобы снять с себя вину. Путин, например, позиционировал министра обороны России Сергея Шойгу и Минобороны как лицо своего самого непопулярного внутри страны решения на сегодняшний день — приказа о частичной мобилизации — заставив Шойгу объяснить положения о мобилизации в телеинтервью.

Путин даже публично упрекал Минобороны и призывал прислушиваться к критике. Глава Кремля также неоднократно перетасовывал структуру российского командования на протяжении всей войны

Путинские сети государственной пропаганды также возложили ответственность за спорный вывод российских войск с западного (правого) берега Херсонской области и города Херсон в ноябре 2022 года на бывшего командующего Вооруженными силами России на Украине генерала армии Сергея Суровикина

Президент РФ регулярно использовал российскую Государственную Думу для установления условий для принятия противоречивых решений, чтобы представить его как сбалансированного лидера.

Путин также не в полной мере привержен ультранационалистической риторике, которая естественным образом вытекает из его максималистского вторжения в Украину, несмотря на то, что он использует некоторые ее элементы в своем оправдании войны в Украине.

Аналитики считают, что нежелание Путина идти на риск, непосредственно связанный с его обычной войной в Украине, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО.

Ранее ISW оценивала, что угрозы России в отношении НАТО с использованием обычных вооружений не соответствуют возможностям России и что Москва использует ядерные угрозы в первую очередь для запугивания Запада.

Очевидно, Путин ценит свой внутренний статус-кво и старается избегать рискованной политики для достижения своих собственных целей, говорится в отчете ISW.

"Путин также продолжает демонстрировать, что он остается расчетливым человеком, уделяющим значительное внимание устранению рисков, даже несмотря на то, что его восприятие ситуации, с которой он сталкивается, расходится с реальностью", - подчеркивают в ISW.