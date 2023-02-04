Экстренная поддержка абонентам в Турции от Bakcell

В связи с землетрясением, произошедшим в Турции, Bakcell пополняет баланс номеров своих абонентов, находящихся в этой стране.

Как сообщили в компании, на баланс номеров абонентов, находящихся в Турции были переведены бесплатные минуты и интернет, для обеспечения бесперебойной связи с родными и близкими.

Абоненты были уведомлены о пополнении баланса посредством СМС-сообщения.