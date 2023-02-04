Еврокомиссия активировала механизм гражданской обороны, через который уже ведется координация развертывания спасательных бригад стран сообщества для отправки в Турцию, чтобы оказать помощь в борьбе с последствиями землетрясения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении еврокомиссара Янеза Ленарчича.

"После землетрясения в Турции мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Европейский координационный центр по ответу на чрезвычайные ситуации уже приступил к координации развертывания групп спасателей из Европы", - сообщил он.