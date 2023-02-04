Евросоюз отправит в Турцию спасательные команды обновлено 12:45

Еврокомиссия активировала механизм гражданской обороны, через который уже ведется координация развертывания спасательных бригад стран сообщества для отправки в Турцию, чтобы оказать помощь в борьбе с последствиями землетрясения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении еврокомиссара Янеза Ленарчича.

"После землетрясения в Турции мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Европейский координационный центр по ответу на чрезвычайные ситуации уже приступил к координации развертывания групп спасателей из Европы", - сообщил он.

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Европейский союз готов оказать помощь Турции в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в понедельник в Турции и Сирии.

«Сегодня утром Турцию и Сирию потрясло разрушительное землетрясение, унесшее жизни сотен человек, многие пострадали. Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь», - написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.