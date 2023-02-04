Подробности нового пакета санкций ЕС против России

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не включит в себя новые экономические меры, а скорее устранит пробелы в уже введенных ограничениях.

По мнению нескольких собеседников газеты, в плане экономических санкций речь идет не о «настоящем пакете», а о корректировке уже существующих ограничений, поскольку «осталось не так много того, что можно было бы добавить» в новый пакет мер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на 10 млрд евро.

По ее словам, новый пакет ЕС также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций.