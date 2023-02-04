Зеленский предложил продлить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить еще на 3 месяца срок действия в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Это следует из законопроектов, опубликованных на сайте Верховной Рады.

Ранее Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации. Однако сроки не были указаны.