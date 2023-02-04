Зеленский предложил продлить военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить еще на 3 месяца срок действия в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Это следует из законопроектов, опубликованных на сайте Верховной Рады.
Ранее Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации. Однако сроки не были указаны.
«Продлить срок действия военного положения в Украине с 05:30 (07:30 по Баку – ред.) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток. Продлить с 19 февраля 2023 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток», - говорится в документах.
Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года, несколько раз его действие продлевалось. В предыдущий раз срок пролонгации составил 90 дней.