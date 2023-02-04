Мехрибан Алиева: «Боль турецкого народа – наша боль»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с землетрясением в Турции.

«С чувством глубокой печали восприняла известия о последствиях мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции. #TürkiyəSəninləyik», - говорится в публикации.