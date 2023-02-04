В Минздраве поблагодарили турецких врачей

В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе встречи состоялись обсуждения по расширению сотрудничества в области травматологии и ортопедии, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований. Заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов поблагодарил специалистов по ортопедии и травматологии Турции за всестороннюю поддержку, оказанную в дни 44-дневной Отечественной войны.

Затем НИИ травматологии и ортопедии было представлено трехтомное учебное руководство по основам травматологии и ортопедии, написанное 441 автором и изданное профессором Ведатом Шахином.

В завершение гости ознакомились с операционным блоком, отделением эндопротезирования и артроскопии ETTOI.