Украина заинтересована в проекте Южного газового коридора

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, об этом в ходе 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Несмотря на военную агрессию РФ, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспийского моря в Евросоюз.

«Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство подземных газохранилищ (ПХГ) стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения», - отметил Колесник.

Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня - полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

«Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа», - добавил он.

Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния России.