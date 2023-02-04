Эрдоган будет лично координировать работы в зоне землетрясения

Президент Реджеп Тайип Эрдоган направился в центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, чтобы координировать работы в зоне землетрясения.

Эрдоган, как ожидается, выступит с заявлением по итогам работ в Координационном центре AFAD.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибли более 200 человек, поиск нескольких сотен человек продолжается.