Созданы оперативные штабы для граждан Азербайджана в Турции

В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджана в Турции, а также при генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы.

Посольство Азербайджана в Турции поддерживает оперативную связь с Министерством внутренних дел Турции, Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), другими государственными органами Турции, а также с главой делегации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, прибывшей в Турцию для оказания помощи и выяснения наличия среди пострадавших от землетрясения граждан Азербайджана.

Посольство регулярно поддерживает связь с азербайджанскими студентами, обучающимися в Турции.

Полученная информация будет оперативно доведена до медиа. Просьба не ссылаться на неофициально распространяемую информацию.

Граждан Азербайджана и их близких, пострадавших от землетрясения, просят связаться с посольством Азербайджана в Турции по телефону +905355776168.

Также доступны контактные телефоны генерального консульства Азербайджана в Стамбуле +905366138648 и в Карсе +905527801418, +905075893011.