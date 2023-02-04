Пашинян о землетрясении в Турции
Армения готова оказать помощь Турции и Сирии в преодолении последствий землетрясения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем твиттере.
«Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло так много людей. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь», - написал Пашинян.
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